انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو كـ"كلب يجُر ترامب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 10:24 صباحاً - اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، عن نشرها لرسم كاريكاتوري، يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة كلب، يجرّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويظهر نتنياهو، في الرسم الذي نشرته الصحيفة في طبعتها الدولية، بأنه كلب ألماني، يرتدي طوق عليه نجمة داود، بينما يقوده ترامب، وهو يرتدي نظارة سوداء، في إشارة إلى أنه يعتمد على توجيهه له لكونه ضرير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

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جاء ذلك في بيان نشرته الصحيفة، إثر تعرضها لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتور، الذي نشرته في عددها الصادر الخميس.

وقالت "التايمز" عبر تغريدة لها على حسابها على "تويتر"، أن الرسم الكاريكاتوري "تضمن معاداة للسامية".

وأضافت إن الصورة "مسيئة، وكان من الخطأ نشرها".