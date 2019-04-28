الجيش الليبي يرسل سفينة حربية إلى ميناء راس لانوف لتأمينه

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش أرسل سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي -شرق البلاد- بعد إشاعات غير مؤكدة عن مشاهدة سفينة تابعة لبحرية أجنبية.

وذكر المسماري للصحفيين إن الجيش أرسل سفينة "الكرامة" إلى "رأس لانوف" بمنطقة الهلال النفطي الرئيسة بليبيا في إطار ”مهمة تدريب“ لزيارة غرفة العمليات وتأمين المنشآت النفطية.

ولم يؤثر رسو السفينة على صادرات النفط التي تسير بشكل طبيعي، حسبما أفاد مهندس في الميناء .

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن عددًا من السفن الحربية الليبية استخدمت الميناء النفطي، بينما دخل عسكريون إلى ميناء ”السدرة“ المجاور، ولم تذكر المسؤول عن ذلك.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الموانئ النفطية والحقول النفطية في البلاد، لكن من الناحية العملية ترك إدارتها للمؤسسة الوطنية للنفط؛ لأن المشترين الأجانب يريدون التعامل مع المؤسسة التي يعرفونها منذ عشرات السنين.

ويقع مقر ”المؤسسة الوطنية للنفط“ في طرابلس، وقد سعت للبقاء بعيدًا عن الصراع بين الحكومتين لتتعامل مع صادرات النفط والغاز التي تمثل شريان الحياة لليبيا.

وتسلم ”المؤسسة الوطنية للنفط“ عائدات التصدير لبنك طرابلس المركزي الذي يعمل بشكل أساس مع حكومة طرابلس، ولكن يدفع -أيضًا- رواتب بعض موظفي الحكومة في شرق ليبيا التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.