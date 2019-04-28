شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية عسكرية للقضاء على مخابئ داعش في جبال حمرين والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات الأمنية العراقية إطلاق عملية عسكرية لتطهير جبال حمرين على حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مؤكدة أن الهدف الرئيس للعملية القضاء على مخابئ تنظيم داعش الإرهابي، وفقا للعين الإخبارية.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، الاحد، في بيان إنه: "تمت مباشرة عملية أمنية لتطهير سلسلة جبال حمرين عبر أربع محاور"، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال العملية بين القوات العراقية وبإسناد طيران الجيش والتحالف الدولي.

وأضاف أن العملية تهدف للقضاء على مخابئ تنظيم داعش الإرهابي ودك أبرز معاقله التي يختبأ بها في جبال حمرين ويهدد حدود المحافظات الثلاث.

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يذكر أن ما تبقى من عناصر داعش يتخذون من جبال حمرين ملاذات آمنة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية في المناطق الآمنة.

في ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن العراق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وبعد انهيار الدولة المزعومة تحول تنظيم داعش إلى هجمات الكر والفر، بهدف تقويض حكومة بغداد.

وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد، التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.