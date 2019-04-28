شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من مولّدات كهرباء قشن بالمهرة والان مع التفاصيل

وصلت، أمس، الدفعة الأولى من مولّدات الكهرباء الخاصة بمديرية قشن والبالغة طاقتها ( 2 ميجا وات )، لرفد مؤسسة الكهرباء فرع قشن ورفع المعاناة عن المواطنين، بدعم سخي ولامحدود من محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، ووفاءه بوعده لأبناء المديرية، وبمتابعة من مدير عام المديرية الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي، وجهود مدير مؤسسة الكهرباء بالمديرية الأستاذ ناصر قضقيض الجدحي .

وصلت المولدات في الوقت الذي تعاني فيه مديرية قشن من الإنقطاع المتواصل لخدمة الكهرباء بعد خروج المولدات السابقة عن الخدمة نتيجة للأضرار التي لحقت بالمديرية جراء الحالة المدارية لبان في أكتوبر من العام الماضي، وابتهج الأهالي في المنطقة بوصول المولّدات شاكرين السلطة المحلية في المحافظة والمديرية على كل الجهود المبذولة في سبيل توفير خدمة الكهرباء بشكل متواصل قبل حلول شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر بأن هذه الدفعة هي الأولى من المولدات وتقدر بـ2 ميجا وات من أصل 5 ميجا وات وعد محافظ المحافظة بتوفيرها في وقت سابق، ومن المرجح أن تصل الدفعة الثانية من المولدات خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي ذات السياق؛ تجري أعمال إعادة بناء سور محطة كهرباء قشن بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، وتنفيذ المقاول حامد علي كعداد الجدحي، بعد انهياره عقب السيول الجارفة المرافقة للحالة المدارية لبان، التي دمرت البنية التحتية في المديرية وخلفت خسائر كبيرة.