شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يمهل ميليشيات الوفاق 48 ساعة لمغادرة سرت والان مع التفاصيل
كشفت مصادر صحافية، أن غرفة عمليات سرت التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمهلت ميليشيات حكومة الوفاق الموجودة في مدينة سرت 48 ساعة لتسليم أسلحتها للجيش ومغادرة المدينة.
وأضافت المصادر أن "المتحدث باسم غرفة الخليج العسكرية، التابعة للجيش الوطني، حسن بن طاهر، أوضح أن "كل من يخالف الأوامر من الميليشيات ولا يمتثل لها يتحمل مسؤولية ما سيحدث"، وفق ما أوردت قناة "218" الليبية.
وأضافت المصادر، أن "أرتالاً مسلحة خرجت من مصراتة، في اتجاه مدينة سرت، البوابة الشرقية لمدينة مصراته، تحسباً لهجوم وشيك للجيش الوطني الليبي".
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع الميليشيات سواتر ترابية جنوب مدينة مصراته، استعداداً لمواجهة محتملة مع الجيش الوطني.
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