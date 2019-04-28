شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 300 أسير حوثي في قبضة الجيش اليمني بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بلغ عدد الأسرى الحوثيين في جبهات محافظة الضالع في الأسبوع الماضي نحو 300 أسير، بينهم قيادات ميدانية.

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وأورد موقع “سبتمبر نت” الإلكتروني مساء السبت، أن الجيش اليمني أسر 300 حوثي في المعارك التي خاضها ضد الحوثيين في الأسبوع الماضي بمريس، والعود، والحشا، شمالي وغربي محافظة الضالع.

ومن بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريين كانوا ينتمون للحرس الجمهوري، قبل انتمائهم لجماعة الحوثي الانقلابية.

وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في محافظة الضالع.