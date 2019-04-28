شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 17 مسلحًا حوثيًا في قصف مدفعي للجيش اليمني في شمالي الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:11 صباحًا, 28 أبريل 2019 م المناطق _ عدن شنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجمات مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن القصف المدفعي تركز في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة.

وأسفر القصف عن مصرع 17 عنصرًا من المليشيا المدعومة من إيران، سبعة منهم قُتلوا في جبهة العود فيما أصيب خمسة عشر آخرين، بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وفي ذات السياق ذكر المصدر أن اثنين من قيادات الحوثي الميدانية وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى مواقع الجيش اليمني في جبهة مريس بالضالع.

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