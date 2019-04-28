بوتين يدعو لربط الطريق البحري الشمالي بطريق الحرير

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول المشاركة في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" المنعقد في بكين، للانضمام إلى مشروعي الطريق البحري الشمالي وطريق الحرير، مشيرا إلى أهمية هذا الربط. وقال الرئيس الروسي في كلمته خلال المنتدى، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت: "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الطريق البحري الشمالي، ونفكر في إمكانية ربطه بطريق الحرير الصيني، ومن ثم خلق طريق نقل عالمي وتنافسي يربط شمال شرق، وشرق وجنوب شرق آسيا بأوروبا".
وأضاف أن "هذا المشروع الضخم يعني قيام تعاون وثيق بين دول أوراسيا؛ لزيادة حركة الترانزيت وبناء محطات استقبال البضائع والحاويات في الموانئ، وكذلك المراكز اللوجيستية"، داعيًا الدول المشاركة في المنتدى إلى الانضمام لهذا المشروع. وكانت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد" قد انطلقت في بكين يوم الخميس الماضي،
وأضاف أن "هذا المشروع الضخم يعني قيام تعاون وثيق بين دول أوراسيا؛ لزيادة حركة الترانزيت وبناء محطات استقبال البضائع والحاويات في الموانئ، وكذلك المراكز اللوجيستية"، داعيًا الدول المشاركة في المنتدى إلى الانضمام لهذا المشروع.
وكانت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد" قد انطلقت في بكين يوم الخميس الماضي، بحضور قادة وزعماء 37 بلدا، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويعد الطريق البحري الشمالي هو وجهة نقل تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي على طول سواحل شمالي روسيا في الدائرة القطبية الشمالية، حيث يعبر بحور الشمال بمحاذاة سيبيريا إلى الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان وكوريا، وصار متاحًا أمام حركة الملاحة البحرية مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي.
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