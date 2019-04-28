انت الان تتابع بوتين يدعو لربط الطريق البحري الشمالي بطريق الحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول المشاركة في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" المنعقد في بكين، للانضمام إلى مشروعي الطريق البحري الشمالي وطريق الحرير، مشيرا إلى أهمية هذا الربط. وقال الرئيس الروسي في كلمته خلال المنتدى، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت: "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الطريق البحري الشمالي، ونفكر في إمكانية ربطه بطريق الحرير الصيني، ومن ثم خلق طريق نقل عالمي وتنافسي يربط شمال شرق، وشرق وجنوب شرق آسيا بأوروبا".

وأضاف أن "هذا المشروع الضخم يعني قيام تعاون وثيق بين دول أوراسيا؛ لزيادة حركة الترانزيت وبناء محطات استقبال البضائع والحاويات في الموانئ، وكذلك المراكز اللوجيستية"، داعيًا الدول المشاركة في المنتدى إلى الانضمام لهذا المشروع. وكانت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد" قد انطلقت في بكين يوم الخميس الماضي،

Advertisements