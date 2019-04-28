شاهد .. تميم مجرم حرب بسبب دعمه المتواصل للإرهاب

يصنف مراقبون أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني على أنه مجرم حرب بسبب دعمه المتواصل للإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة .

ويؤكد فيديو نشرته منصة قطريليكس على يوتيوب، أن تنظيم الحمدين في قطر سخر أذرعته لتضليل العالم وترويج الأكاذيب في المحافل الدولية، للتغطية على دعم الدوحة للإرهاب وجرائم التنظيم في العالم .

ويتهم الفيديو، علياء آل ثاني مندوبة قطر بالأمم المتحدة، بترديد الإدعاءات الزائفة ومنها الخروج بفرية كبرى للدعوة لمعاقبة مجرمي الحرب بسوريا وهي تذرف دموع التماسيح من عيونها التي تعامت عن جرائم الحمدين .

وتطرق الفيديو إلى الخراب الذي صنعه تميم العام في المدن السورية بهدوء القتلة وضخه ثلاثة مليارات دولار لإشعال الحرب الأهلية في الشام وتقديمه 70 شحنة سلاح للإرهابيين عبر وسطاء اتراك .. مشيراً إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم إعترف بدعم بلاده لجبهة النصرة .

ويشير الفيديو إلى أن تميم إستغل داعش والقاعدة في تنفيذ مخططات سيده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسعى لتقسيم تركيا وتقديم الجزء الشمالي منها لسيده ليساهم بذلك في تشريد مئات الألاف من الأسر السورية .