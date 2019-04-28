إيران .. إعتقالات تطال العمال قبل يومين من عيدهم العالمي

أقدمت السلطات الأمنية الإيرانية، على إعتقال 12 شخصًا من العمال في مدينة ”كرج“ غرب العاصمة طهران، لمنعهم من الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

وقالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية إنها ”تعرفت على أربعة أشخاص من المعتقلين“.

ويحتفل ملايين العمال في العالم بعيد العمال، يوم الأربعاء المقبل، والذي يوافق الأول من أيار/ مايو من كل عام.

ووفقاً للتقارير، فإن هؤلاء الأشخاص الأربعة هم ”بروين محمدي، نائب رئيس نقابة العمال الأحرار في إيران، واله زماني، عضو نقابة العمال في محافظة البرز، وعلي رضا ثقفي، وهاله صفر زاده، من اتحاد العمال الأحرار في إيران“.

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وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، كانت السلطات الأمنية الإيرانية، قد اعتقلت الأمين العام لنقابة العمال ”جعفر عظيم زاده“ ونائبه السيدة ”بروين محمدي“، وفقًا لما ذكره موقع ”سحام نيوز“ الإخباري المقرب من معسكر الإصلاحيين.

وحكمت محكمة الثورة في شباط/ فبراير 2014 على جعفر عظيم زاده بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من نشاطه الإعلامي لمدة سنتين، وفي 10 تموز/ يوليو 2016، أطلقت السلطات سراحه بشكل مؤقت بعد إضرابه عن الطعام.

وتتولى نقابة العمال الإيرانية الحرة المطالبة بحقوق العمال في البلاد الذين يواجهون أوضاعًا قاسية نتيجة لعدم دفع رواتبهم لدى بعض المؤسسات والشركات الحكومية.