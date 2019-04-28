ليبيا: مقتل 3 أطفال في غارة جوية لحكومة الوفاق على ترهونة

قتل ثلاثة أطفال وأصيب عدد من المواطنين في ترهونة، بعد قصف جوي من الطيران الحربي، التابع لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج، أمس السبت.

وقصف طيران الوفاق منزلاً في منطقة الطويشة ما أدى إلى مقتل 3 أطفال، حسب ما أفاد به موقع أخبار "ليبيا 24".

وندد المجلس البلدي وأهالي ترهونة بالقصف بالقصف الجوي الذي انطلق من الكلية الجوية في مصراتة.

ونشر المجلس البلدي صوراً لآثار القصف التي تعرض لها أحد المنازل.