أعلن التلفزيون الإيراني، الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية.
ولم يحدد التلفزيون موعدا للزيارة المقررة، لكنه نقل عن جواد ظريف قوله: "سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا"، دون مزيد من التفاصيل.. وفق "سكاي نيوز عربية".
وفي 25 فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله.
إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض الاستقالة، قائلا: إن "الوزير ظريف كان في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.
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