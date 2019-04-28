النقب: العثور على مصاب بجروح خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على شاب مصاب في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الأحد.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنّه "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 02:10 حول شاب مصاب عثر عليه في بئر السبع، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (26 عامًا) والذي وصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا".
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، والتي تبدو بأنها غامضة.
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