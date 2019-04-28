فيديو: نيمار يعتدي على أحد مشجعي رين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أقدم على الاعتداء على أحد مشجعي رين، خلال مواجهة الفريقين في نهائي كأس فرنسا، الليلة الماضية.
وفي التفاصيل، فإنه أثناء الصعود لمنصة ملعب "دو فرانس" لتسلم ميداليات المركز الثاني، انفعل نيمار على أحد مشجعي رين، وهو يصور مقطع فيديو لمسيرة لاعبي سان جيرمان بهاتفه المحمول.
وأمسك اللاعب البرازيلي، بهاتف المشجع ليمنعه من استكمال تصوير الفيديو، قبل أن يوجه نيمار لكمة إلى المشجع، ثم أكمل صعوده نحو المنصة الرئيسية وسط استهجان الجماهير في المدرجات.
وحاول ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان، والذي ارتدى شارة الفريق في المباراة النهائية، احتواء الموقف وتهدئة المشجع.
وتوج فريق رين باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز 6-5 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
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