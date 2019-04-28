يوفنتوس يضع خطة لضم نجم إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج "ريبابليكا" الإيطالي، أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن خدمات واحد من الثلاثي باولو ديبالا، غونزالو هيغوين أو كانسيلو، بالإضافة لمبلغ مالي، من أجل ضم المهاجم ماورو إيكاردي.

وتصر واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، على أن زوجها لن يغادر إنتر في نهاية الموسم، حيث أكدت أن عائلة إيكاردي ستنتقل إلى شقة جديدة في وسط مدينة ميلانو، تاركة ممتلكاتها بالقرب من سان سيرو.

جدير بالذكر أن هيغوين سيعود إلى يوفنتوس قادمًا من تشيلسي في الصيف، ووفقًا للتقارير الإيطالية، فقد تم بالفعل عرض اللاعب على إنتر.

ويرفض إنتر استعادة كانسيلو مجددًا، في ظل اقترابه من التعاقد مع دانيلو قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.