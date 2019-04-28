القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر برنامج "ريبابليكا" الإيطالي، أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن خدمات واحد من الثلاثي باولو ديبالا، غونزالو هيغوين أو كانسيلو، بالإضافة لمبلغ مالي، من أجل ضم المهاجم ماورو إيكاردي.
وتصر واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، على أن زوجها لن يغادر إنتر في نهاية الموسم، حيث أكدت أن عائلة إيكاردي ستنتقل إلى شقة جديدة في وسط مدينة ميلانو، تاركة ممتلكاتها بالقرب من سان سيرو.
جدير بالذكر أن هيغوين سيعود إلى يوفنتوس قادمًا من تشيلسي في الصيف، ووفقًا للتقارير الإيطالية، فقد تم بالفعل عرض اللاعب على إنتر.
ويرفض إنتر استعادة كانسيلو مجددًا، في ظل اقترابه من التعاقد مع دانيلو قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يضع خطة لضم نجم إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.