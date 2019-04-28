ماذا قال مدرب برشلونة بعد التتويج بلقب الليغا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بعد التتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، عقب الفوز على ليفانتي بهدف مقابل لا شيء.
وذكر فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "لقد لعبنا بتوتر شديد، وكان اللاعبون متوترين جدًا، لكننا عدنا إلى المباراة، والخصم حصل على عدة فرص، وكان له كرة في القائم لا تُصدق".
وأضاف "الفوز باللقب مع هذا الفارق وما حدث مع المنافسين، أمر صعب للغاية، وأيضًا للفوز به لعامين على التوالي، نحن سُعداء جدًا بأن نرى جماهيرنا سُعداء ويستمتعون بالفخر".
واختتم "كان من الواضح أن ليونيل ميسي يجب أن يشارك، ونحن أيضًا لدينا مباراة مهمة الأربعاء المقبل، يجب علينا أن نكون جاهزين، كنت أعرف أنه سيلعب نصف المباراة، وشارك وسجل لأنه قادر على هز الشباك بأي طريقة".
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