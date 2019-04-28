اعتقال 14 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 14 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال حملة مداهمات وتفتيش ببلدة بيت لقيا، حيث اعتقلت الأسير المحرر إسلام صالح دار مواسى، عقب مداهمة منزله، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت بلدة سلواد، واعتقلت الشابين عزام واصل وأسامة نذير سليم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وجرى نقلهما إلى نقطة عسكرية قرب البلدة.

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أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حاتم شاهين بعد مداهمة منزله في مخيم العين، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في المخيم وشارع حيفا.

كما اندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوب الخليل، وذلك بعد اقتحام مخيم العروب، حيث اعتقل جنود الاحتلال كل من، الفتى راني محمد هديب، وعبيدة أكرم جوابرة والفتى أحمد رأفت البدوي.