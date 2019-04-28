القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 14 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
في محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال حملة مداهمات وتفتيش ببلدة بيت لقيا، حيث اعتقلت الأسير المحرر إسلام صالح دار مواسى، عقب مداهمة منزله، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.
كما اقتحمت بلدة سلواد، واعتقلت الشابين عزام واصل وأسامة نذير سليم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وجرى نقلهما إلى نقطة عسكرية قرب البلدة.
أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حاتم شاهين بعد مداهمة منزله في مخيم العين، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في المخيم وشارع حيفا.
كما اندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوب الخليل، وذلك بعد اقتحام مخيم العروب، حيث اعتقل جنود الاحتلال كل من، الفتى راني محمد هديب، وعبيدة أكرم جوابرة والفتى أحمد رأفت البدوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.