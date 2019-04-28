انت الان تتابع تفاصيل خبر اتفاق بين الجيش والمعارضة لتشكيل مجلس رئاسي بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 09:08 صباحاً - قال مصدر في المعارضة السودانية، أمس السبت، إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري اتفقا على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" لإدارة الفترة الانتقالية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.

كما أكد مصدران لوكالة "رويترز"، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ، على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا على نِسب المقاعد.

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والتقى تحالُف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يضم عديداً من جماعات المعارضة، المجلس العسكري الانتقالي، أمس السبت، ضمن محاولات حل الخلاف بينهما، وعبَّر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية انعقدت يوم السبت.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن ممثلون عن الطرفين تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وأبرزها إشراك المدنيين في مجلس سيادي بالمرحلة المقبلة.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.