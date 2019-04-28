شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المحلية بحصوين تتسلم مولدين كهربائين بقوة 2 ميقا وات والان مع التفاصيل

استلمت السلطة المحلية بمديرية حصوين بمحافظة المهرة، مولدين كهربائين بقوة اثنين ميقا واط كدفعة أولى من إجمالي الطاقة المطلوبة المقدرة 5 ميقا واط.

وشكر مدير عام مديرية حصوين، الشيخ ياسر الأسد، السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة، على تلبيتها احتياجات المديرية خصوصا مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وثمن الأسد اهتمام المحافظ باكريت بمديرية حصوين وسعيه الدائم لخدمة المديرية وسكانها، والجهود التي يبذلها مدير عام مؤسسة الكهرباء في المحافظة محمد علي كلشات وفي المديرية صالح حمود الكهالي وللفريق الفني بقيادة م. عثمان بن عويض والفريق التابع له الذي يعمل على تركيب وتشغيل المولدات.