شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون : تدخلات قطر وإيران في شؤون الدول الافريقية يقوض الإستقرار والان مع التفاصيل

أجمع حقوقيون على أن تدخلات قطر وإيران إلى جانب إسرائيل في شؤون الدول الأفريقية يقوض الإستقرار السياسي في تلك البلدان .

واتهم حقوقيون مصريون وأفارقة، قطر وإيران و«إسرائيل» بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول الإفريقية، مثل السنغال والصومال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا.

Advertisements

وقال أيمن عقل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمام ندوة «أثر التدخلات الخارجية على حالة حقوق الإنسان في إفريقيا»، والتي أقيمت على هامش الدورة ال 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بشرم الشيخ،أمس الأول الجمعة، إن التدخل في الشؤون الخارجية للدول يعمل على ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوض حالة حقوق الإنسان، وهو ما يحدث من قِبل قطر وإيران و«إسرائيل» من تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول الإفريقية.

وأكدت آية سيف، المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات في ملفات حقوق الإنسان، وكذلك خطر الإرهاب الذي بات مدعوماً من دول بعينها لضرب الاستقرار في القارة .

بدوره، أكد عبد الرحمن باشا، الباحث في الشؤون الإفريقية، أن عمليات الإرهاب قد أثرت بالسلب على حالة حقوق الإنسان في الدول الإفريقية ودعا، المجتمع الدولي للتصدي للدول الداعمة للإرهاب، متهماً قطر وتركيا وإيران بدعم بعض الحركات الانفصالية والإرهابية في القارة.