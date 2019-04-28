شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف إيراني يلجأون إلى أوروبا خلال 2018 والان مع التفاصيل

كشفت شبكة «يورو نيوز» عن لجوء 10 الف إيران إلى الدول الأوروبية، خلال عام 2018، على الرغم من عدم وجود أي حروب داخلية أو خارجية فيها .

وأوضحت الشبكة: إنه خلال العام الماضي، منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 333400 طلب لجوء؛ بسبب الحروب في عدة دول؛ مثل: سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دول الشرق الأوسط.

ويعد هذا الرقم كبيراً جداً، مقارنة مع سائر الدول؛ حيث يعزو الإيرانيون أساليب الهجرة؛ لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؛ بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، واستحواذ قادة النظام الإيراني على ثروات البلاد.

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وتشير الأرقام إلى أن نسبة المهاجرين، خلال العام الماضي، كانت أقل بنسبة 40٪ عن العام السابق؛ حيث منح ما يقرب من 533000 شخص صفة لاجئ من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

وحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، حصل اللاجئون السوريون على أكبر حصة من هذا الرقم في عام 2018؛ حيث دخل 96100 لاجئ سوري، يليهم الأفغان الذين بلغ عددهم 43500 طالب لجوء ثم يليهم العراقيون بتعداد 24600 لاجئ. واحتل الإيرانيون المرتبة الثامنة بين المهاجرين خلال عام 2018 بتعداد أكثر من 10 آلاف طالب لجوء.

وخلال السنوات الأخيرة، تم القبض على إيرانيين في مطارات عالمية بجوازات سفر مزورة من بلدان أخرى.