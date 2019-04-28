شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" تفضح تجاهل قناة الجزيرة انتفاضة العمال على تميم بن حمد.. فيديو والان مع التفاصيل

فضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر" كذب قناة الجزيرة وشعارها التى يقول إنها تتبنى الرأى والرأى الآخر، فضلاً عن أنها تكون فى أى مكان بالعالم وتغطى كافة الأحداث، بينما تتجاهل تماماً انتفاضة عمال المونديال فى الدوحة الذى رفضوا المعاملة المتدنية التى تعاملها الحكومة القطرية لهم، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية أن ملف حقوق الإنسان لا يذكر فى قطر تماما، خاصة فى ظل المعاملة البشعة التى يتلقها العمال الأجانب الذين يعملون فى منشآت مونديال 2022، بالإضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم منذ 6 شهور، الأمر الذى دفعهم للخروج فى مظاهرات غاضبة أسفرت عن خسائر مادية كبيرة.