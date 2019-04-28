شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال كينيث ماكينزي: الولايات المتحدة قادرة على ردع إيران والان مع التفاصيل
أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، السبت، قدرة الولايات المتحدة على ردع إيران ومنعها من أي تحرك خطير قد تقوم به في المنطقة.
وأوضح الجنرال ماكينزي، الذي تولى مهامه رسميا في أواخر مارس الماضي، أن تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم يشكل تهديدا طويل الأمد
وأكد الجنرال الأميركي أن لدى الولايات المتحدة ما تحتاجه لحماية مصالحها ومصالح شركائها في المنطقة.
وقال "سنستمر في التواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني"، واصفا طهران بالمشكلة الطويلة الأمد في المنطقة.
وتحدث ماكينزي في المقابلة الخاصة عن سوريا والعراق واليمن وملف مكافحة الإرهاب، لاسيما تنظيم داعش، إلى جانب استراتيجية الدفاع الوطنية الأميركية في مواجهة كل من روسيا والصين.
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