شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ألمانية تكشف عن أنشطة مشبوهة لمؤسسة قطر الخيرية في برلين والان مع التفاصيل

مع الفضائح التي كشفها كتاب أوراق قطر، عن دعم الحمدين لتيار الإخوان المتشدد في أوروبا، تتوالى ظهور الممارسات القطرية في القارة العجوز، وآخرها ما كشفته صحيفة بيلد الألمانية عن أنشطة مشبوهة لمؤسسة قطر الخيرية في برلين.

وقالت صحيفة بيلد في تقرير لها، الجمعة، إن مؤسسة قطر الخيرية المدعومة ماليا من تنظيم الحمدين الإرهابي في الدوحة قدمت تمويلات مشبوهة لمشاريع تعليمية وثقافية في برلين.

وأوضحت أن "قطر فواندييشن" المرتبطة مباشرة بحكومة الدوحة قدمت منذ 1 نوفمبر الماضي تمويلات مشبوهة لـ6 مشاريع تعليمية وثقافية في ألمانيا، مضيفة أن "المؤسسة القطرية تشارك في تمويل بناء مقر منظمة بيت واحد التي تهدف إلى تحقيق التقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود، في برلين بتكلفة 45 مليون يورو".

وتساءلت صحيفة بيلد: "كيف تقبل مؤسسات ألمانية تمويلا لمشاريع تعليمية وثقافية من مؤسسة تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الإرهاب؟".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم منظمة "بيت واحد"، كريستين كروب، قوله "قررنا قبول التمويل القطري، حيث إن مؤسسة قطر تمول أيضا مشروعين لدعم اللاجئين في منطقتي كرويتسبرغ ونيوكولن في برلين".

وكشف الصحيفة أن مؤسسة قطر الخيرية لا تمول فقط مبنى منظمة "بيت واحد"، ولكنها تدفع أيضا أموالا لخبراء تعليم تابعين للمنظمة من الديانات الثلاثة، يشرفون على مشاريع تعليمية في مدارس ولاية برلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تحاول عن طريق تمويل هذه المشاريع "وضع قدم لها في أوروبا"، مضيفة أن المؤسسة على علاقة بجماعات إرهابية أبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي، وتقدم أموالا مشبوهة مشكوكا في أهدافها للمؤسسات الألمانية.

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ولا زالت تتكشف العديد من الفضائح التي يحملها كتاب "أوراق قطر"، عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، فوفقًا للصحفيين الفرنسيين، فإن الاستثمارات القطرية تستهدف المجال الديني في القارة العجوز، فالكتاب يظهر كيف مولت قطر الإسلام السياسي في فرنسا وأوروبا.

وأكد الصحفيان أنهما اكتشفا من خلال حسابات مفصلة قطر الخيرية، وهي منظمة غير حكومية، أن الدوحة استثمرت عدة ملايين من اليوروهات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، في ما يقرب من 140 مشروعا في جميع أنحاء أوروبا.

وسبق أن كشفت الحكومة الألمانية عن ارتباط وثيق بين فرع منظمة "الإغاثة الإسلامية" في ألمانيا الممولة من قطر، وجماعة الإخوان وبالتحديد بحركة حماس الإسلامية.

ويأتي ذلك فيما بدأت الدائرة تضيق على أنشطة جماعة الإخوان المشبوهة في دول الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تشكل تهديدا لاستقرار وأمن دول التكتل التي ضيقت الخناق على كل المنظمات ذات التمويل المشبوه في إطار حملة كبيرة لوقف تمدد هذه الجماعة المصنفة إرهابية.

وفضحت وسائل إعلام ألمانية الدور القطري المشبوه الذي تلعبه الدوحة لنشر الفكر الإخواني في بعض المدن الألمانية لا سيما في الغرب، حيث يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي المدعوم من قطر لنشر سمومه في مدينة بون، بغرض السيطرة على الجاليات الإسلامية المقيمة بالمدينة.

التحذيرات الألمانية نشرها موقع "جنرال انتسايجر"، والذي أكد أن السلطات الأمنية في ألمانيا تراقب تحركات قيادات الإخوان المرتبطين بشكل وثيق مع قطر وتركيا.

وقال التقرير إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لتوسعة نفوذه في مدينة بون للسيطرة على المسلمين في المدينة الواقعة غربي ألمانيا، وأن السلطات تضع مسجد المهاجرين شمال بون تحت رقابتها.

ونشطت الرقابة الأمنية في المدينة بعد زيارة عناصر قيادية في التنظيم الإرهابي للمسجد بشكل متكرر، حيث عقد القيادي الإخواني إبراهيم الزيات وهو من أهم قيادات التنظيم الإرهابي في ألمانيا، دروس وندوات دينية بالمسجد خلال عام ٢٠١٨، وكذلك خالد حنفي رئيس لجنة الفتوى التابعة للجماعة يلقي ندوات في المسجد بشكل دائم.