عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي

المناطق _ وكالات

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأمريكي اليوم وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي العاصفة مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترًا وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.

وقال خبراء في الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاجو إلى ما بين 15 و 25 سنتيمترًا بحلول المساء، وأضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترًا في ولايات مينيسوتا وايوا وويسكونسن وايلينوي.

وأوضح اندرو أوريسون خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند:” من المدهش جدًا أن نرى هذه الكميات من الثلوج في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية أبريل”، مرجعًا العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاجو أو قادمة إليه اليوم السبت مع بدء هبوب العاصفة.