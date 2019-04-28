شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي اليابان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:06 صباحًا, 28 أبريل 2019 م المناطق _ وكالات ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر محافظة هوكايدو الواقعة شمالي اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بُعد 31 كلم من مدينة أوراكاوا .

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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