نيويورك تايمز تعتذر عن كاريكاتور معاد للسامية

اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نشر كاريكاتور يصوّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتبار الكثيرين له أنه ضرب من معاداة السامية.
ويصوّر الكاريكاتور نتنياهو ككلب مرشد بطوق على شكل نجمة داوود يقود كفيفا هو ترامب وعلى رأسه القلنسوة اليهودية.
وأثار الرسم موجة انتقاد قوية وخاصة في إسرائيل، حيث قال سيث فرانزمان محرر صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن هذا الكاريكاتور يشير إلى أن الولايات المتحدة تسير "عمياء" بقيادة إسرائيل.
واعترفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الرسم كان مسيئا وحذفته مؤكدة أن نشره كان "خطأ" لن يتكرر.
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