أسقف كولومبو: اعتداءات الفصح "مأساة هائلة وإهانة للإنسانية"

وصف أسقف كولومبو المونسنيور مالكولم رانجيث، الأحد، الاعتداءات التي شنها إرهابيون انتحاريون في عيد الفصح على 3 كنائس و3 فنادق فخمة وأسفرت عن سقوط 253 قتيلا، وأكثر من 500 جريح بـأنها "إهانة للإنسانية".

وقال الكاردينال مالكولم رانجيث، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، خلال ترؤسه قداسا خاصا تم بث وقائعه على التلفزيون مباشرة وسط إجراءات أمنية مشددة إن "ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة، وإهانة للإنسانية"، داعيا إلى "احترام كل الضحايا".

وتابع: "خلال هذا القداس نلتفت إلى مأساة الأحد الماضي ونحاول فهمها، نصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم في هذا اليوم ومن أجل الذين تأذوا أن يتم شفاؤهم قريبا".

وتابع: "بالطريقة نفسها، نصلي ليحل السلام والتعايش في هذا البلد وتفهم بعضنا بدون انقسام".

وكانت سريلانكا حظرت رسميا، السبت، "جماعة التوحيد الوطنية" الضالعة بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو وعددا من المدن، في عيد "الفصح"، الأحد الماضي.

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وسلطت التفجيرات الإرهابية غير المسبوقة في سريلانكا الضوء على هذه الجماعة الإرهابية، التي تثير الرعب في أوساط مسلمي البلاد الذين لا تتجاوز نسبتهم 10% من السكان، وتهدف إلى نشر الإرهاب وخلق الكراهية والخوف والانقسامات في المجتمع.

والجماعة المتطرفة، التي تعتبر نسخة من تنظيم "داعش" الإرهابي، ظهرت في المجتمع السريلانكي تحت غطاء الدين، فهي تزعم أنها أنشئت لأجل توضيح مقاصد الإسلام والقيام بأنشطة خيرية، لكنها في الحقيقة كانت تدعو للعنف وتحرض ضد البوذيين.

ونشر موقع تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي فيديو يظهر عددا من الأشخاص ملثمين وفي الوسط شخص مكشوف الوجه يعتقد أنه "مولوي زهران هاشم" أحد أعضاء الجماعة، والمتهم بأنه العقل المدبر لتفجيرات "القيامة".

ومنذ إعلان القضاء على داعش نهائيا في سوريا والعراق يحاول التنظيم الظهور في مناطق جديدة، أو استغلال العناوين الرئيسية في محاولة يائسة لرفض انهزامه في الباغوز.

وكشفت تقارير رسمية صدرت عام 2016 أن 32 سريلانكيا على الأقل غادروا باتجاه سوريا والعراق للمشاركة للانضمام إلى صفوف داعش" الإرهابي، ومن المحتمل أن يكون بعضهم نجح في تجنيد عدد من العناصر داخل البلاد، مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي.