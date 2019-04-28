الان تتابع إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: هدد وزير خارجية النظام الايراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد بأن بلاده تفكر جدياً في الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية . وقال ظريف خلال تصريحات قبيل زيارته المرتقبة لكوريا الشمالية اليوم ان ذلك يعتبر أحد الخيارات العديدة أمام طهران بعد تشديد أمريكا للعقوبات.

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