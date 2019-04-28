الان تتابع التلفزيون الإيراني: ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:40 ص, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 لم يقدم مزيدا من التفاصيل طهران- الخليج 365: ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية. ولم يحدد التلفزيون موعدا للزيارة لكنه نقل عن ظريف قوله “سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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