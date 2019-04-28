وكالة بريطانية تكشف حجم الدعم القطري للميليشيات في ليبيا

كشفت وكالة يوريبورتر بوليتيكس البريطانية، حجم الدعم الذي قدمته قطر للميليشيات المقاتلة في صفوف حكومة السراج ضد قوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر .

وأكدت الوكالة أن الاهتمام الدولي ووسائل الإعلام في ليبيا ركز في الآونة الأخيرة تغطياته على العمليات التي تقوم بها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في المناطق الشرقية، وخاصة من ناحية تقدمها السريع في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأضافت الوكالة «يوريبورتر بوليتيكس» في تقريرها الذي نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية أن المشكلة تكمن في النصف الآخر من البلاد، حيث تواصل الجماعات المتطرفة تشديد قبضتها على أجهزة الشرطة والأمن، ما يؤدي إلى تأثير وحشي في غربي ليبيا، حيث تتمركز تلك الميليشيات المتطرفة حول طرابلس، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن تصاعد العنف والإرهاب في جميع أنحاء البلاد، ما يهدد المنطقة ككل. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المجموعات وجدت داعمين، من حيث التمويل والموارد وإمدادات الأسلحة من قطر وتركيا.

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وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للأسلحة القطرية المقدمة إلى المتشددين في ليبيا بلغت نحو 750 مليون يورو بين عامي 2011 و2017.

وألمحت الوكالة إلى أن قوات «الردع الخاصة»، وهي واحدة من كبريات هذه الميليشيات، مسؤولة عن اختطاف أربعة صحفيين يعملون لدى وكالتي «رويترز» و«فرانس برس»، وذلك رداً، على مقالات انتقادية نشرت حول تورط تلك المجموعات في عمليات الاتجار في البشر، كما وصف معهد «جيمستون» السجون التي تديرها هذه المجموعة بأنها بمثابة «أوكار للتعذيب» ولدى العديد من هذه الميليشيات خلفية عميقة في تجارة المهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر سبق وتعرضت للتدقيق بسبب توجيه مليارات الدولارات إلى المنظمات المتطرفة والإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.