أسقف كولومبو: اعتداءات سريلانكا"إهانة للإنسانية"

وصف أسقف كولومبو المونسنيور مالكولم رانغيث الأحد، بـ"الإهانة للإنسانية"، الاعتداءات التي شنها في عيد الفصح انتحاريون على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة، وأسفرت عن سقوط 253 قتيلاً.

وترأس الكاردينال مالكولم رانغيث رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، اليوم الأحد، قداساً خاصاً بثه التلفزيون بعد إلغاء كل الاحتفالات الدينية خوفاً من هجمات جديدة.

وأقيم القداس في كاتدرائية القديس أنطونيوس في كولومبو، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتشرت قوات أمنية كبيرة حول المبنى الذي استهدفته أحد الاعتداءات الأحد الماضي.

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وقال أسقف كولومبو: "ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة، إهانة للإنسانية"، داعياً إلى احترام كل الضحايا.

وأضاف "في هذا القداس نلتفت إلى مأساة الأحد الماضي ونحاول فهمها. نُصلي من أجل أن يكون للذين فقدوا حياتهم في هذا اليوم حياة أبدية عن طريق الرب ومن أجل شفاء الذين تأذوا، قريباً".

وتابع "بالطريقة نفسها، نُصلي ليحل السلام والتعايش في هذا البلد وتفهم بعضنا دون انقسام".