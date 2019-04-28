الجيش الليبي: "باخرة مصراتة" تتبع حرس إيران

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، السبت، إن الباخرة الراسية في ميناء مصراتة مملوكة لشركة تتبع مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، مؤكداً أن الجزيرة القطرية بثت معلومات غير صحيحة عن بارجة حربية تابعة للجيش الليبي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن الجيش الليبي يتقدم في المحورين الشرقي والأوسط، ويتصدى لكل الهجمات المضادة.

وأوضح المسماري أن المليشيات الإرهابية تستخدم أساليب الأرض المحروقة وحرب العصابات والكثافة النارية، لافتاً إلى أن الجيش الليبي لديه كل الخطط التكتيكية للتعامل مع هذه الطرق.

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وأكد أن قوات الجيش الليبي الجوية والبرية تستهدف تجمعات العدو على خطوط المواجهة، مشيراً إلى أن الإرهابيين شنوا اليوم 6 ضربات جوية بالقرب من قوات الجيش وأصابوا عائلة مدنية.

وتخوض قوات الجيش الليبي اشتباكات عنيفة مع مليشيات طرابلس التي تحاول عرقلة تقدم قوات الجيش التي تسعى لتحرير العاصمة الليبية من قبضة العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون.

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق.