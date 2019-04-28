صحيفة فرانس إنفو تشن هجوما على زيارة أمير قطر إلى رواندا مؤخرا

شنت صحيفة فرانس إنفو هجوما على زيارة أمير قطر إلى رواندا مؤخرا، والتي قدم فيها تميم العار دليلا جديدا على تورطه في دعم الإرهاب، بعدما شهدت مراسم استقباله حضورا قويا لرجل الأعمال الموريتاني مصطفى ولد الإمام الشافعي، والمطلوب ضبطه في قضايا إرهاب، حيث تواجد في مقدمة مستقبليه.

وذكرت الصحيفة أنه خلال زيارة عمل رسمية إلى رواندا، التقطت صورا لأمير قطر وهو يصافح الإرهابي الدولي ولد الشافعي، في بادرة وُصفت بأنها فضيحة، خاصة وأن الرجل مُتهم بتمويل الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي.

وفي سبيل تحقيق أهداف الحمدين الشيطانية بالتوغل في الشأن الإفريقي، جدد الأمير القطري الصغير تميم بن حمد تحركاته الخبيثة للتوغل في القارة السمراء، للمرة الثانية منذ المقاطعة، مستهدفا هذه المرة رواندا ونيجيريا، في محاولة لكسر خيباته بالمحيط العربي، حيث بدأ جولته في 23 أبريل الجاري.

وأجرى أمير قطر مباحثات في العاصمة الرواندية مع الرئيس بول كاغامي، تناولت في ظاهرها العلاقات الثنائية وسبلَ تطويرها وأهميةَ تنمية القارة الإفريقية، لكن ما خفي أظهره باقي البيان الذي روجت له أبواق الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة تميم كان من الممكن أن تمر مرور الكرام، لولا الصورة التي التقطت لدى وصوله إلى مطار كيغالي، والتي تسببت على الفور في ضجة عبر مواقع الصحافة العربية.

وتساءلت "فرانس إنفو": "من هو الرجل الذي له تاريخ طويل في دعم المنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، والتي يصافح أمير قطر في رواندا؟".

وتابعت أن الصورة أبرزت أمير قطر وهو يصافح بحرارة أحد الأشخاص، الذين جاءوا لاستقباله على مدرج المطار أمام الرئيس بول كاجامي الذي يقف مبتسما، حيث ظهر أنه مصطفى ولد الإمام الشافعي، رجل الأعمال الموريتاني الذي كان عضوا في اللجنة المضيفة "بسبب علاقاته الوثيقة" بالرئيس الرواندي.

وأكدت الصحيفة أن مصطفى ولد الشافعي، الذي استقبل تميم معروف "بتاريخه الطويل في تمويل المنظمات الإرهابية الناشطة في الساحل والصحراء".

وأوضحت أنه في ديسمبر 2011، أصدر مكتب المدعي العام في العاصمة الموريتانية نواكشوط مذكرة توقيف دولية ضده وثلاثة موريتانيين آخرين، بصفتهم "أعضاء مؤثرون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بتهمة "تمويل الإرهاب ودعم الجماعات الداعمة".

كما يُعرف مصطفى ولد الشافعي، المستشار الخاص السابق لرئيس بوركينا فاسو السابق، بليز كومباوري، بقربه من المنظمات الجهادية المتطرفة، بما في ذلك القاعدة الموجودة في شمال مالي.

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وما دعم هذه الاتهامات، عندما التقطت صور له في صحراء مالي في عام 2010 أثناء إطلاق سراح الرهائن الإسبان الذين تفاوض معهم بنفسه، ونُشرت في نوفمبر 2017.

ووفقا لصحيفة جون أفريك التي تمكنت من فحص الصور، فإن ولد الشافعي يظهر في هذه الصور مرة يرتدي وشاحًا، أو يصلي بين الجهاديين، أو يحمل سلاح كلاشينكوف أو يبتسم إلى جانب نبيل مخلوفي، أمير القاعدة السابق في الصحراء.

كما ظهر ولد الشافعي مع مختار بلمختار وجيلبرت دينديري، رئيس الأركان السابق للرئيس كومباوري.

صحيفة فرانس إنفو، أشارت إلى أن انتشار صورة المصافحة بين أمير قطر ورجل الأعمال الموريتاني المطلوب على لائحة الإرهاب، أكد الدعم القطري للمنظمات الجهادية، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن الآن أيضا في القارة الإفريقية.

وكانت صحيفة البديل الموريتانية، قد اتهمت في تقرير الشهر الماضي، السلطات القطرية بالسعي لضرب الاقتصاد الموريتاني، وتشويه صورته عبر مصطفى ولد الشافعي المعروف بمعاداته للحكومة المورتانية، ودعمه للجهاديين في المغرب العربي.

وقالت الصحيفة الموريتانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن القصر الأميري بالدوحة لجأ إلى خدمات شخصيات موريتانية لضرب الاقتصاد الموريتاني وتشويه صورة الدولة وتقويض مصداقية الحكومة عبر بث، شائعات تستهدف مصداقية الاقتصاد والنظام المصرفي من طرف معارضين مأجورين.

والمصطفى ولد الشافعي هو إرهابي دولي صادر بحقه أمر ضبط في موريتانيا، حيث سبق أن أشعل خلافا كبيرا بين نواكشوط والرباط، كما شارك في عمليات مشبوهة وغسيل أموال في بوركينا فاسو.

كما عرف الرجل كذلك بعلاقاته المثيرة للجدل مع بعض الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي وفي منطقة الساحل مثل جماعة عمر بلمختار.

وكشفت الصحيفة عن لجوء قطر، في ظل استعداد موريتانيا لاستخراج وتصدير الغاز، إلى خدمات المواطن الموريتاني المصطفى الشافعي المتنقل ما بين الدوحة وأبيدجان واسطنبول بعد تعرضه لمتابعات قضائية دولية، وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه على خلفية التواطؤ مع تنظيمات إرهابية في الشمال المالي.