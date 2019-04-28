تقارير دولية تفضح العلاقات الآثمة بين نظام الحمدين وإيران

لا تزال التقارير الدولية تفضح العلاقات الآثمة بين نظام الحمدين في قطر وحليفه نظام الملالي الإيراني، وفروض الولاء المتواصلة التي يقدمها تميم العار للاحتلال الإيراني، وفقا لقطر يلكيس.

صحيفة فايننشيال تربيون، فضحت المخطط الإيراني للخروج من أزماتها الاقتصادية، عبر السيطرة على السوق القطري وإغراقه بالمنتجات الإيرانية الرديئة، مشيرة إلى أن طهران اعتمدت بشكل رئيسي على السلع غير النفطية، والتي صدرت منها 67.6 مليون طن للدول المجاورة، وعلى رأسها قطر في العام المالي الذي امتد إلى 20 مارس الماضي.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك في إيران، والتي كشفت أن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ 59.06 مليون طن بقيمة 24.06 مليار دولار العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.07 ٪ في الحمولة و0.03 ٪ في القيمة على أساس سنوي.

وبلغت الواردات 8.54 مليون طن بقيمة 11.52 مليار دولار، بانخفاض 0.24 ٪ و0.23 ٪ من حيث القيمة والحمولة السنوية على التوالي.

وكان لقطر دور واضح في الحفاظ على الميزان التجاري لإيران خلال العام المالي الماضي، لا سيما بعد أن وجهت جزءا كبيرا من حركة التجارة إلى إيران وتركيا، لمساعدتهما بشكل رئيسي في الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالبلدين خلال العام الماضي.

وعانت إيران من عقوبات أمريكية قوية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما عاشت تركيا أيضًا انهيار واضح في اقتصادها وعملتها المحلية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على خلفية اعتقال أنقرة للقس برنسون الأمريكي.

وكان النظام الإيراني الأكثر سعادة عندما وصله نبأ المقاطعة العربية للدوحة، ليبدأ بعدها حصد العديد من المكاسب على حساب عزلة الدوحة، إذ عمد النظام الإيراني إلى ربط اقتصاد قطر بالاقتصاد الإيراني، من أجل إحكام القبضة على صانع القرار في الدوحة، عبر فرض الأمر الواقع من خلال إغراق السوق القطرية بالبضائع الإيرانية.

حكام الإمارة الصغير بدورهم رحبوا بإنقاذ إيران من أزماتها الاقتصادية المتعاقبة، خاصة مع توالي العقوبات الأمريكية على مؤسسات طهران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه الرسمي من الاتفاق النووي.

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كما أمر الملالي تميم بفتح الأسواق القطرية لتفادي خسائر فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. علاوة على ذلك، سعى ذميم لجر العراق إلى تحالف خماسي يخدم أجندة تنظيم الملالي، لكن بغداد أعلقت الباب في وجه مندوب تميم.

وفي تصريحات تؤكد تبعية قطر للفرس والملالي، أكد رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني، أن مواقف دويلته تتماشى مع مواقف طهران، فيما اعتبر علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، أن أمن قطر من أمن إيران، وجاء ذلك خلال تواجد المسؤول الإيراني في الدوحة، للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.

وقال لاريجاني إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالتنامي وإن الموضوع الهام في هذا الصدد، هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين الذين هم بحاجة إلى الإقامة في قطر، من أجل تطوير العلاقات التجارية، مؤكدا ضرورة احتواء هذا الموضوع، وأوضح أنه عبر مذكرات التفاهم المبرمة مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية، تقرر أن يقوم التجار الإيرانيون بتطوير تجارتهم في المنطقة بمحورية قطر.

وأضاف لاريجاني: "نحن ندعم قطر لأن علاقاتنا معها استراتيجية"، مشيرا إلى أن إيران ترى أن الأمن والتنمية في قطر جزء من الأمن والتنمية في إيران.

تصريحات المسؤول الإيراني حملت بين ثناياه أوامر لنظام الحمدين، من أجل تسهيل تحركات أعضاء الحرس الثوري، في قطر لتنفيذ أجندات الملالي بالمنطقة العربية، وفي هذا الصد استجاب الذليل لأوامر أسياده الفرس، إذ تعهد رئيس الوزراء القطري، بحل مشكلة إقامة التجار الإيرانيين المتواجدين في بلاده الذين طالب لاريجاني بضرورة تصحيح أوضاعهم وحل مشاكلهم في قطر لتطوير علاقاتهم التجارية.

ويبدو أن قطر التي تعد نقطة الضعف العربية، نجح النظام الإيراني الإجرامي، في استغلالها لاختراق الخليج العربي، فالدويلة الصغير التي انسلخت عن الصف الخليجي والعربي لا يوجد بها أي شيء يغري النظام الإيراني سوى موقعها في منطقة الخليج العربي، التي حاولت مرارا اختراقه وفشلت.

تصريحات رئيس وزراء النظام القطري تشير إلى أنه بهذا الربط المصيري مع نظام الملالي، فإن نظام الحمدين يكون قد وضع نفسه أمام متاهات من الصعب التنبؤ بنتائجها، لا سيما أن الحماقة التي يرتكبها تنظيم الحمدين، يعرضها إلى استنزاف ممنهج من قبل إيران الطامعة.