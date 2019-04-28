عصابة الدوحة تواصل هوايتها في تضليل القطريين

لم يتورع تميم العار الكذب والألاعيب المفضوحة على شعبه، إذ وظف أبواقه الإعلامية لتغطية فشله بالترويج والتغني بإنجازات وهمية، ليس لها عائد حقيقي على المواطن القطري، الذي يئن بسبب نقص الخدمات الأساسية، منذ المقاطعة العربية لنظام الحمدين في الدوحة، وفقا لقطر يلكيس.

وواصلت عصابة الدوحة هوايتها في تضليل القطريين، بعدما سلط الحمدين أبواقه بالتغني بإنجازات وهمية عن تحقيق أرقام قياسية في مد الأرضية العشبية لاستاد البيت بالخور، والذي يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت أبواق تميم العار أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كشفت اليوم عن تحقيق رقم قياسي جديد، يتمثل في مد الأرضية العشبية لاستاد البيت المونديالي خلال زمن قياسي قدره 6 ساعات و 41 دقيقة و43 ثانية، لتكون أسرع عملية فرش عشب لملعب كرة قدم في العالم.

وادعت صحيفة الشرق القطرية أنه بهذا الرقم الجديد، حطمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث رقمين قياسيين سابقين، أولهما؛ الرقم المسجل باسم ملعب خليفة الدولي، أولى ملاعب المونديال التي تم الانتهاء منها، والذي بلغ قدره 13 ساعة ونصف الساعة في 16 أبريل 2017.. وثانيهما؛ الرقم القياسي الذي سجل في استاد الوكرة الذي بلغ 9 ساعات و15 دقيقة.

ويبدو أن نظام تميم يصر على تصدير الأباطيل لشعبه المكلوم، متشدقا بإنجازات واهية لإسكات الأصوات المعارضة، في محاولة للتغطية على فضيحة تعثر منشآت مونديال 2022، عبر السعي لترويج فعاليات فاشلة لترويج صورة لا أساس لها.

لكن رغم تناقل أبواق تميم الحدث الوهمي على نطاق واسع، إلا أنه فشل في إحداث صدى دولي يغطي على أزمة الدوحة، حيث لم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الفعاليات القطرية الساذجة، كما تجاهلته أيضا وسائل الإعلام العربية والدولية.

ويرفض القطريون استمرار أبواق الحمدين وحاشيتهم في التهويل للمشروعات الصغيرة، وسبق أن انتقد المعارض القطري جابر الكحله المري، مواصلة عصابة الدوحة هوايتها في تضليل القطريين، مشيرا إلى أن الأمير الصغير تميم بن حمد لا يزال يمارس الكذب والألاعيب المفضوحة على شعبه، وإيهامهم بمشروعات قومية وإنجازات وهمية..

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وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، ذكر المري: "تستمر حكومة تميم في تظليل الشعب بإنجازات وهمية من خلال تصنيفات دولية بمقابل مادي، أين الصناعة، أين التطوير، أين الاستثمار في قدرة الشباب القطري، أصبحت الوظائف القيادية في أيدي أجانب لا يعصون أمرة من جلبهم".

وتابع "يعتقد البعض أننا ضد العاق وتميم وهذا خطأ، نحن ضد ظلمهم واستبدادهم وطغيانهم الذي عاث فسادا في الأرض، شتت الشعب وأضاع الحقوق وأهدر مصالح الوطن ومدخراته، هذه الوطنية الحقيقية يا مرتزقة".

وبات النظام القطري في ورطة حقيقية بشأن استضافة مونديال 2022، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن رفض كل من الكويت وعمان مشاركة النظام القطري لاستضافة بعض مباريات البطولة، مع الاتجاه القوي لتنظيم البطولة بنظام 48 منتخبا، وهو ما لن تستطيع دويلة قطر تحمله بمفردها.

ويتجه الفيفا برئاسة السويسري جياني انفانتينو، بشكل كبير إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال القادم إلى 48 منتخبا، على أن يتم التصويت على ذلك باجتماع كونغرس فيفا في الخامس من يونيو المقبل.

ومع التصريحات العمانية الأخيرة، يبدو أن قطر ستكون في وضع محير، خاصة في ظل عدم جاهزية البنية التحتية للملاعب في منطقة الخليج سوى بالمملكة العربية السعودية والإمارات، وتوجه الفيفا نحو إشراك دول خليجية مجاورة في تنظيم البطولة، بعدم تيقن مسؤولي الاتحاد عدم قدرة قطر إقامة البطولة بمفردها.

تصريحات جياني إنفانتينو، المتكررة أيضا باتت وبالا على تنظيم الحمدين، فرئيس الفيفا دائم الحديث عن التقليل من قطر وإمكانية فشلها في تنظيم كأس العالم 2022، متوقعا أن تفشل الدوحة في الانتهاء من تجهيزات المونديال في الموعد المحدد، خصوصا مع إصراره على زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 في النسخة المقبلة.