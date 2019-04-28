شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات التشريعية في «أسبانيا».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مدريد)

يعود الناخبون في أسبانيا صباح اليوم (الأحد)، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات يرجح أن يفوز فيها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة التاسعة (7:00 ت غ)، إلى الساعة 20:00 (18:00 ت غ)، قبل إعلان النتائج، مساء اليوم.