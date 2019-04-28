أسقف كولومبو يصف اعتداءات سريلانكا بـ"الإهانة للإنسانية"

اسماء السيد - كولومبو: وصف اسقف كولومبو المونسنيور مالكولم رانجيث، الأحد، الاعتداءات التي شنها انتحاريون في عيد الفصح على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة، بـ "الإهانة للإنسانية".

وترأس الكاردينال مالكولم رانجيث رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الأحد قداسا خاصا تم بث وقائعه مباشرة على التلفزيون بعد إلغاء كل الاحتفالات الدينية خوفا من هجمات جديدة.

وأقيم القداس في كاتدرائية القديس انطونيوس في كولومبو وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد انتشرت قوات أمنية كبيرة حول المبنى الذي استهدفه أحد الاعتداءات الأحد الماضي.

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وقال اسقف كولومبو إن "ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة، إهانة للإنسانية"، داعيا إلى احترام كل الضحايا.

وأضاف: "خلال هذا القداس نلتفت إلى مأساة الأحد الماضي ونحاول فهمها. نصلي من أجل أن يكون للذين فقدوا حياتهم في هذا اليوم حياة أبدية عن طريق الرب ومن أجل الذين تأذوا أن يتم شفاؤهم قريبا".

وتابع "بالطريقة نفسها، نصلي ليحل السلام والتعايش في هذا البلد وتفهم بعضنا من دون انقسام".