تجربة علمية وفيلم يكشفان عذابات لاجئي الزوارق المطاطية

اسماء السيد - لا يعرف العالم الكثير عن عذابات لاجئي القوارب، ولذلك تحاول منظمة"سي ووتش" الإنسانية توعيتهم من خلال تجربة علمية تصور مخاطر هذه الرحلات البحرية شبه الانتحارية.

تضاعفت أعداد الغرقى من لاجئي الزوارق في البحر الأبيض المتوسط أربع مرات في السنوات الأخيرة. وبدلاً من السعي لانقاذ المجازفين بحياتهم في هذه الرحلات، تسعى بعض الدول الأوروبية إلى حظر منظمات الإنقاذ الإنسانية مثل"سي ووتش"، أو رفض استقبال سفنها في موانئها، ويعمل البعض الآخر على تجاهل نداءات الاستغاثة التي توجهها المنظمة وتصوير القضية على أنها قضية "مهربي بشر" يتاجرون بأرواح الناس.



المخرج سكاي فتزجيرالد

ولذلك كلفت منظمة"سي ووتش" المخرج السينمائي الأميركي المعروف سكاي فتزجيرالد، الحائز على الاوسكار، بتصوير فيلم يحاكي الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وتم تصوير التجربة والفيلم في حوض مائي كبير في مدينة هامبورغ الألمانية.

وطبيعي وفر المخرج كافة الأجواء والظروف التي ترافق الإبحار بالقوارب المطاطية. فهناك حركة ماء البحر والأمطار والعواصف والظلام والعوامل اللاإنسانية الأخرى مثل توفر الماء والمراحيض...إلخ. وكانت النتائج مؤلمة تماماً، بحسب"سي ووتش"، خصوصاً وأن الكثير من لاجئي القوارب لايجيدون السباحة، كما أن كثيرين بينهم لايعرفون انهم يعانون من دوار البحر.

40 متطوعاً في قارب مطاطي صغير

قبل إجراء الفيلم-التجربة كلفت منظمة "سي ووتش" معهد"يوغوف" المتخصص باستطلاعات الرأي، باستطلاع آراء الألمان حول مدى معرفتهم بمعاناة الرحلات البحرية في القوارب. وظهر أيضاً أن غالبية الألمان (85%) لا تعرف بموت 2277 لاجئ قوارب في العام2018 غرقاً في البحر الأبيض المتوسط.

وبعد هذه الأرقام وجهت المنظمة إلى الحكومات الأوروبية تهمة تعمد عدم نقل الحقائق والبيانات عن لاجئي الزوارق إلى الرأي العام.

الصورة من الفيلم

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لا يعرف 90% من الألمان معاناة السفر في زورق مطاطي صغير ينحشر فيه العشرات من الرجال والنساء الأطفال. ولا يعرفون العواقب الجسدية والنفسية للسفر بحراً طوال أيام في الزورق، وصدمة تحدي الموت وصولاً إلى السواحل الأوروبية.

جمعت المنظمة 40 متطوعاً للمشاركة في تجربة "زورق النجاة" في هامبورغ.

ووفر الخبراء ظروف الرحلة بحسب معطيات الناجين من زوارق الموت، الذين انتشلتهم المنظمة من الماء في السنوات الماضية.

وكان العديد من الشهود هم الناجين من على متن سفينة صغيرة احتشد فيها 300 لاجئ ودامت رحلته 23 ساعة لم يروا فيها غير الماء والأمواج العالية والرياح القوية.

قبل ذلك، عمل ناشطو "سي ووتش" على جمع المتطوعي للتجربة والفيلم في حافلة كبيرة بعد أن عصبوا عيونهم على طريقة مهربي البشر. وبقوا معصوبي العيون طوال فترة التجربة لأن معظم زوارق اللاجئين تبدأ رحلتها في المساء.

دامت التجربة 5 ساعات فقط، ووفرت المنظمة الغواصين والأطباء لرعاية المتطوعين وحماية أرواحهم، كما قطعوا التجربة بفترات استراحة صغيرة. ولهذا فإن التجربة، رغم محاكاة الشروط البحرية، لا ترتفع إلى معاناة اللاجئين الحقيقية في زوارق المطاط.

7 متطوعين لم يتحملوا

ورغم المعاناة الصغيرة في زورق التجربة اضطر سبع متطوعات ومتطوعين للانسحاب لأنهم لم يتحملوا الوضع نفسياً وجسدياً. أصيب العديد منهم بدوار البحر وبنوبات الصداع والقيء. وسجل الأطباء ارتفاع ضغط الدم وتسارع النبض والاكتئاب في كافة المشاركين تقريباً.

وقال المشاركون إن الهلع تمكن منهم رغم معرفتهم بوجود غواصين وأطباء يراقبونهم، ورغم معرفتهم بأن أرواحهم ليست بخطر، وانهم غير معرضين للغرق.

وذكر كل المساهمين في التجربة أنهم صاروا يتفهمون عمل "سي ووتش" أفضل، كما أنهم صاروا يشعرون الآن بالمعاناة الحقيقية للبشر وهم يغامرون بحياتهم. وقال أحدهم إنه صار يفهم لا إنسانية شروط البلد، الذي وفد منه المهاجر، ويفهم لماذا يختار الناس المغامرة بالحياة هروباً من هذه الشروط. وأضاف ان هذه المعايشة كانت أبشع ما عاشه طوال حياته.

وقال سكاي فترجيرالد إن التجربة والفيلم حققا الغاية المطلوبة منهما وهي دفع البشر والحكومات للتعامل بعقلانية أكبر مع مشكلة لاجئي القوارب.

ومعروف أن منظمة"سي ووتش" الإنسانية اللاحكومية تضم متطوعين من مختلف البلدان الأوروبية، وترفع شعار عدم السكوت عن الموت غرقاً في البحر الأبيض المتوسط، كما تنظم زوارق كبيرة لإنتشال زوارق اللاجئين من الماء.

وتقول مصادر المنظمة إنها انتشلت 37 ألف لاجئ قوارب في المتوسط منذ تشكيلها.