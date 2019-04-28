شقيق إخواني يتبرأ منه: «جاسوس وميستحقش يكون مصري»

تبرأ محمود عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، من شقيقه ياسر العمدة، أحد عناصر جماعة الإخوان، بسبب انتمائه لجماعة إرهابية، والهجوم على مصر من الخارج، وذلك خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وقال عبد الحفيظ: "يا ريت ما أكون أخوه، أسقطناه من حساباتنا تماما، ده إنسان خاين وجاسوس، وإنسان مفروض تسقط عنه الجنسية ميستحقش يكون مصري". وكان العمدة، دعا لما تسمى "ثورة الغلابة" في أواخر عام 2016، وهو أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لتنظيم "طلائع حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت...