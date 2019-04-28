مسؤول أميركي: لا جدول زمني لانسحاب قواتنا من أفغانستان

نفى قائد القيادة المركزية الأميركية كينث ماكينزي بشكل قاطع وجود جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من ​أفغانستان​.

وفي تصريح خاص لقناة "الحرة"، أكد انه "لم يتخذ قرار بشأن أي تغيير في ​القوات الأميركية​، أو قوات التحالف في أفغانستان في هذا الوقت، مضيفا "أعتقد أننا سنبقى بقدر ما تتطلب الضرورة للتأكد من إنجاز المهمة، والمهمة هي التأكد من عدم انطلاق هجمات ضد ​الولايات المتحدة​ من أفغانستان".

وأوضح أن أي قرارات تتخذ في المستقبل ستكون مرتبطة مباشرة بالمفاوضات الجارية التي تضم ​حكومة​ أفغانستان والشعب الأفغاني، ومن المحتمل أن تضم ​طالبان​ أيضا، مبديا تفاؤله بالوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إحلال سلام دائم في أفغانستان، ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.