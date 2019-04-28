نفى قائد القيادة المركزية الأميركية كينث ماكينزي بشكل قاطع وجود جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من أفغانستان.
وفي تصريح خاص لقناة "الحرة"، أكد انه "لم يتخذ قرار بشأن أي تغيير في القوات الأميركية، أو قوات التحالف في أفغانستان في هذا الوقت، مضيفا "أعتقد أننا سنبقى بقدر ما تتطلب الضرورة للتأكد من إنجاز المهمة، والمهمة هي التأكد من عدم انطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة من أفغانستان".
وأوضح أن أي قرارات تتخذ في المستقبل ستكون مرتبطة مباشرة بالمفاوضات الجارية التي تضم حكومة أفغانستان والشعب الأفغاني، ومن المحتمل أن تضم طالبان أيضا، مبديا تفاؤله بالوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إحلال سلام دائم في أفغانستان، ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: لا جدول زمني لانسحاب قواتنا من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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