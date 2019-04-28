المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا: إرتفاع إيرادات النفط لكن النزاع يهدد الإنتاج والاقتصاد

أعلنت "المؤسّسة الوطنيّة للنفط الليبيّة" أنّ "إيرادات ​النفط​ ارتفعت في آذار متجاوزةً 1,5 مليار دولار". وتُمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 20 في المئة مقارنةً بشهر شباط.

في هذا الإطار، لفت رئيس مجلس إدارة المؤسّسة مصطفى صنع الله، في بيان، إلى "أنّنا نرحّب بعودة الإيرادات الشهريّة إلى المستويات المعتادة من خلال الأرقام المسجّلة خلال آذار"، موضحًا أنّ "هذا الإرتفاع في إيرادات شهر آذار يُعزى بشكل أساسيّ إلى رفع حالة القوّة ​القاهرة​ عن حقل الشرارة النفطي يوم 4 آذار 2019، وذلك بعد انتهاء الإغلاق المسلّح الذي دام ثلاثة أشهر بأكملها في الحقل".

وشدّد على أنّ "الأعمال العدائيّة الّتي اندلعت مؤخّرًا تشكّل خطرًا على عمليّاتنا، وتهدّد كلًّا من الإنتاج و​الاقتصاد​ الوطني".

ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري الّتي تبعد نحو 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطيّة في ​ليبيا​ وينتج 315 ألف برميل يوميًّا من أصل أكثر من مليون برميل هو إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسّسة.