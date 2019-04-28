نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري، اعلانه ان السلطات المصرية أغلقت حدودها البرية مع ليبيا، موضحا ان افلاق الحدود تم حتى إشعار آخر لدواعي أمنية.
يذكر ان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كانت قد أعلنت إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: السلطات المصرية تغلق حدودها مع ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.