سبوتنيك: السلطات المصرية تغلق حدودها مع ليبيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري، اعلانه ان السلطات المصرية أغلقت حدودها البرية مع ليبيا، موضحا ان افلاق الحدود تم حتى إشعار آخر لدواعي أمنية.

يذكر ان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، كانت قد أعلنت إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته ب​الإرهاب​ في العاصمة ​طرابلس​، والتي تتواجد بها ​حكومة​ الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.