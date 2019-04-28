أحد أبرز زعماء الإحتجاجات بالجزائر دعا لتمديد الفترة الانتقالية إلى 6 أشهر

ركّز أحد أبرز زعماء المحتجين في ​الجزائر​، سيف الإسلام بن عطية، على أنّ "البلاد بحاجة إلى 6 أشهر للإعداد لانتخابات حرّة"، مطالبًا بأن "يتولّى وزير سابق يحظى بقبول المحتجين والإسلاميين الفترة الانتقالية". ونوّه إلى أنّ "الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي أبدى استعدادًا لمساعدتنا في فتح آفاق جديدة وتجاوز الأزمة".

وأبلغ بن عطية اجتماعًا لنشطاء وأكاديميّين بالجزائر العاصمة، أنّه "لا يمكن للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ولا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، الّذي عيّنه الرئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة قبل فترة وجيزة من رحيله، قيادة الفترة الانتقالية لأنّهما جزء من النخبة".

وتأتي دعوة بن عطية بإسناد دور قيادي لأحمد طالب الإبراهيمي (87 عاما)، وهو وزير سابق ومؤلّف له توجّهات محافظة، بعد مشاركة مئات الآلاف في مسيرة سلمية في عاشر جمعة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.