وقفة تضامنية مع ضحايا سلسلة عمليات قتل في قبرص

تجمع المئات أمام القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا في وقفة احتجاجية تضامنًا مع ضحايا سلسلة القتل التي شهدتها البلاد، والتي تزامنت مع اعتراف المجرم بارتكابه جريمة تصفية سبع نساء، وهي أول عملية قتل متسلسلة ومنظمة تشهدها قبرص.
وأضاء المحتجون وأغلبهم من النساء الشموع ووضعوا الأزهار ترحمًا على أرواح الضحايا. كما طالبوا السلطات باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء.
ويذكر أنه عُثر على جثتين في أحد المناجم في وقت سابق من هذا الشهر كما عثر على جثة ثالثة يوم الخميس. ويجري البحث عن جثة امرأة هندية أو نيبالية إضافة إلى جثتي امرأة رومانية وابنتها ذات الثمانية أعوام. ويعمل المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 35 عاماً، ضابطًا في الجيش القبرصي اليوناني.
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