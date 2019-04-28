وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة كوريا الشمالية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ يعتزم زيارة ​كوريا الشمالية​. ولم يحدد التلفزيون الإيراني موعداً للزيارة، إلا أنه نقل عن ظريف قوله "سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا".

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