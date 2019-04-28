بدء خدمة الهجمة وقداس عيد الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس

بدأ قداس عيد الفصح وخدمة الهجمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة ويحتفل به متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.
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