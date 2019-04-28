بدء خدمة الهجمة وقداس عيد الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس

بدأ قداس ​عيد الفصح​ وخدمة الهجمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ​ساحة النجمة​ ويحتفل به متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.

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