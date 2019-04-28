الدفاع المدني: إخماد حريق داخل منزل في بيت شباب وآخر أتى على سيارة في علمات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في ​بيت شباب​ - ​المتن​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر أتى على سيارة في ​علمات​ - جبيل، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".