عاصفة ثلجية تجتاح أميركا وتثير دهشة خبراء الأرصاد

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأميركي وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي العاصفة مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمتراً وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.

وقال خبراء في الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاجو إلى ما بين 15 و25 سنتيمتراً بحلول المساء وأضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمتراً في ولايات مينيسوتا وايوا وويسكونسن وايلينوي.

وقال اندرو أوريسون خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند "من المدهش جداً أن نرى هذه الكميات من الثلوج في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية إبريل" مرجعاً العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاجو أو قادمة إليه أمس مع بدء هبوب العاصفة.

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