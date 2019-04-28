اليمن.. ضبط مخدرات “مخفية” في طريقها إلى الحوثيين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب شرق اليمن، السبت، عن ضبط كميات جديدة من الحشيش المخدر المهرب كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقال مدير عام شرطة مأرب، العميد عبد الملك المداني، إن النقاط الأمنية في “قانية” و”الجوبة” تمكنت، خلال الأيام الماضية، في عمليتين مختلفتين، من ضبط 293 كيلوغراماً من الحشيش المخدر أثناء توجهها إلى الانقلابيين بصنعاء وكانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم.

وأكد المداني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، خصوصاً في مأرب، ضبطت شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات كانت في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

Advertisements

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للانقلابيين.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم